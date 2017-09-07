Cui prodest? – Кому выгодно и кто стоит за очередной антиазербайджанской кампанией?

2017-09-07 12:09 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Есть такое латинское изречение cui prodest – «кому выгодно»? Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос - «кому выгодно» (В. И. Ленин).

А ведь вождь пролетариата был прав – если непонятно откуда нагнетается беспрестанный «белый шум» против Азербайджана, необходимо выяснить кому и зачем это нужно? Сам факт того, что деньги потрачены на масштабную кампанию огромные, говорит о том, что заказчики люди не бедные и денег на достижение своих целей не жалеют. Мы уже не раз писали о том, что против Баку действует целая сеть, в которую делают немалые финансовые вливания и миллиардер Джордж Сорос и далеко не бедные представители армянской диаспоры.

Правда, даже этих денег не хватило, чтобы сфабриковать мало-мальски достоверные доказательства тех ужасов, о которых пишут западные издания.

К примеру, в нашумевших статьях, с которых собственно все началось, опубликованных в газетах Washington Post и The Guardian, нет ни одного факта, кроме слухов и предположений. Рефреном всей статьи стала мысль о том, что «документов нет, но мы точно знаем». Однако, последующие издания, перепечатавшие этот бред, просто отбросили предположения Washington Post и стали писать об их вымыслах как о доказанных фактах. Вот так и получается, что любую глупость, которую напечатает некогда авторитетное издание, другие принимают за чистую монету и начинают распространять ложь.

Так что заказчики не ошиблись, делая ставку на столь цитируемое издание. При минимальных затратах на оплату лжи нескольких журналистов, которым они оплатили свой заказ, и часть из которых была кстати армянского происхождения, о чем уже тоже не раз было сказано, они получили широкое освещение придуманной ими же легенды.

Целью внешних сил является дискредитация Азербайджана в глазах международного сообщества, что, кстати, может быть связано его скорой сделкой по углеводородам.

В последней статье The Guardian, к примеру, говорится о том, что Азербайджан особенно заинтересован в том, чтобы представить позитивный имидж в Европе, потому что ему нужна значительная европейская поддержка для своего флагманского проекта – «Южного газового коридора».

Однако, на деле, «Южный газовый коридор» нужен больше самой Европе, чем Азербайджану, который найдет куда продать свой газ в любом случае. Именно Брюссель всеми правдами и неправдами подгонял процесс реализации ЮГК, пытаясь уменьшить свою газовую зависимость от России и обеспечить энергетическую безопасность стран-членов ЕС. Да и проводя некоторые параллели, хотелось бы заметить, что иногда Запад с удовольствием закрывает глаза на реальные авторитарные правительства стран богатых нефтью, которые называют себя его надежными партнерами. Так кто бы стал стараться ради имиджа, когда такие примеры есть перед глазами?

На самом деле, все гораздо прозаичнее. Через несколько дней планируется подписание нового контракта по месторождению «Азери-Чираг-Гюнешли», по продолжению разработки на месторождении до 2050 года, что является бесспорным доказательством огромных запасов нефти у Азербайджана.

Понятно, что новый контракт принесет Баку немалые прибыли, что не может не волновать противную сторону, которая опасается, что однажды, финансовые возможности Азербайджана будут напрямую использованы для освобождения оккупированных Арменией земель. А это значит, что новая волна негатива, причем направленная против британских компаний, якобы связанных с Азербайджаном, может рассматриваться, как попытка давления на главных партнеров Азербайджана по добыче углеводородов. Однако, отсутствие доказательств и мало-мальски правдоподобных объяснений в заказных статьях подрывает доверие к информации и не может вызвать никаких серьезных последствий для Азербайджана и эта информация забудется уже через несколько дней. Хотя, можно ожидать от наших соседей и их друзей новых увлекательных детективных историй про Азербайджан в ближайшем будущем.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend