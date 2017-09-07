Bakan Kurtulmuş: “2019 çetin bir süreç olacaktır”

2017-09-07 12:42 | www.trend.az | 1

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "2019, 16 Nisan'dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasi tecrübemle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri yakın takip eden birisi olarak söylüyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2019, 16 Nisan'dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasi tecrübemle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri yakın takip eden birisi olarak söylüyorum." dedi.

Bakan Kurtulmuş, AK Parti Ordu İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın neresinde mazlum, mağdur, kimsesiz ve yolda kalmış varsa ona elini uzatan bir ülke olduğunu belirterek, "Geçmişte böyledir. Çok şükür bugün de bu özelliklerimizi kazandık. İnşallah ileride bu özelliklerimiz daha da güçlü olacak." diye konuştu.

Arakan'da Müslümanlara yönelik katliama değinen Bakan Kurtulmuş, "Arakan 10 bin kilometre uzaklıkta. Şimdi orası Müslümanların kıtır kıtır kesildiği, ufacık çocukların yakıldığı, evlerinin, tarlalarının yok edildiği, talan edildiği bir Müslüman yurdu." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurtulmuş, geçen yıl oradaki Türk şehitliğini onararak ziyarete açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çok şükür artık Türkiye'nin böyle bir gücü var. Dünyanın her yerinde el uzatmakla yükümlü olan bir Türkiye var. Bu Türkiye'yi Allah'ın izniyle çok daha ileriye götüreceğiz. Çok daha iyi yöneteceğiz. Çok daha güçlü bir hale getireceğiz."

Bakan Kurtulmuş, Arakan'da zulümler olurken herkesin sus pus oturduğunu ve sadece Türkiye'den ses çıktığını dile getirerek, "İnşallah gereğini de yerine getireceğiz. Oradaki Müslüman kardeşlerimize bütün gücümüzle siyasi olarak da yardım olarak da yardım edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin yoluna güçlü devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dayanışma, birlik, beraberlik içinde ve takım oyunu içerisinde mücadele ederek yolumuzu açacağız. Bu süre içerisinde bizlerden kaynaklanan herhangi bir eksikliğin ve yanlışlığın vebalini Allah indinde veremeyiz. Millete de veremeyiz. Onun için bizlerden kaynaklanan yanlış ve hata olmayacak. Çünkü Türkiye'deki halk sadece bizim gözümüzün içine bakmıyor, bütün dünyadaki insanlar bizim gözümüzün içine bakıyor. Bunu bildikleri için de birileri Türkiye'nin önünü kesmeye gayret ediyor. Amaç, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmemesidir. Bunun için yedi düvel her taraftan çekiştiriyor. Biz bunlara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz."

AK Parti'nin, yakın dönemde siyasi rakibinin görünmediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği metal yorgunluğu. Ben bir adım daha bir şey söylüyorum. Metal yorgunluğunun yanında niyet tazelenmesine de ihtiyacımız olduğunun altını çizelim. 2002'de bu parti kurulduğunda bu davanın temelinde ruh neyse o ruha yeniden dönmek mecburiyetindeyiz. O ruh birlik, beraberlik, dayanışma ve bütün milletin, bütün ümmetin derdini dertlenme meselesidir. Burada kişisel hesap yoktur. Burada makam mevki hesabı yoktur. Olmamalıdır. Niyetlerimizi yeniden tazelemek ve kuşanmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

"Eğer nereden geldiğimizi unutursak gideceğimiz yolu bulmamız mümkün değildir" diyen Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Onun için hepinizden tek tek ricam, niyetlerinizi tekrar tazelemenizdir. AK Parti bir dava partisidir, bir misyon hareketidir. AK Parti milli ve yerli bir partidir. Kapsayıcı bir parti, özgürlükçü bir parti ve reformcu bir partidir. Bunun üzerinden yeniden sen ben hesabı yapmadan, makam mevki hesabı yapmadan, şu bu hesabı yapmadan yolumuza devam edeceğiz. Eğer böyle yaparsak millete karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Eğer böyle yapmazsak, hep söylüyorum millet ne olup bittiğini görür ve millet bunun hesabını kendisi sormaya kalkar. Dolayısıyla bu çizgiler içerisinde herkes bir dayanışma içerisinde hep birlikte gayret edeceğiz."

Kurtulmuş, önlerinde 2019 seçiminin olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"2019, 16 Nisan'dan daha çetin bir süreç olacaktır. Bunu siyasi tecrübemle söylüyorum. Gördüklerimi üst üste koyarak söylüyorum. İçerideki ve dışarıdaki gelişmeleri yakın takip eden birisi olarak söylüyorum. 2019, 16 Nisan'dan daha çetin olacaktır. Cumhurbaşkanımız niye bu kadar gayret ediyor, niye bu kadar koşturuyor. 2019'da canla başla çalışmamız gereken bir süreç var. Ahmet'in boyu uzun, Ahmet'in boyu kısa. Bunlarla uğrayacak vaktimiz yok. Bunlarla uğraşacaklar kenara geçsinler uğraşsınlar. Biz yolumuza canla başla, samimiyetle devam edeceğiz ve inşallah da sonuçlarını alacağız."

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Altınordu ilçesindeki bazı şehit ailelerine ve ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma öncesinde ise, Ordu Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen kent bayramlaşmasına katıldı.