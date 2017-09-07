Bahçeli’nin ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği iddialarına MHP'den yanıt geldi

2017-09-07 12:44 | www.trend.az | 1

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CumhurbaşkanıYardımcısı olacağına ilişkin iddiaları reddetti.

"NEDEN ÜLKÜCÜ BİR CUMHURBAŞKANI OLMASIN"

MHP lideri Bahçeli’nin ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğine ilişkin senaryoların gerçeği yansıtmadığını söyleyen MHP Genel Sekreteri Büyükataman, “Dünden bugüne kimseye verilmiş söz yok.” dedi.

Büyükataman, “Pazarlık görüntüsü verecek hiçbir şeyin içinde olmayız. MHP tek başına iktidarı hedefleyen bir partidir, niçin 2019’da ülkücü bir cumhurbaşkanı olmasın?” diye konuştu.