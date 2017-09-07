В районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

2017-09-07 12:52 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, сильный северо-западный днем стихнет. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24°, днем 25-28° тепла, в Баку ночью 21-23° тепла, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами – дожди. Днем в основном будет без осадков. Западный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 10-15° днем 20-25° тепла.