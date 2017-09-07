В Баку состоится чемпионат среди диджеев

2017-09-07 12:51 | www.oxu.az | 2
Лучшие диджеи соберутся в Баку для участия в финале «Red Bull 3Style».
Как передает Oxu.Az, финал национального чемпионата Red Bull 3Style в Азербайджане пройдет 28 октября, в Баку, объединив лучшие таланты ди-джеев, которые будут сражаться за место в мировом финале.
Этот восьмой год Red Bull 3Style в мировом чемпионате обещает быть самым большим годом. Ди-джеи со всего мира сразятся за звание чемпиона мира в Кракове, Польша.
Мировой тур Red Bull 3Style начинается с сентября этого года и продлится до конца ноября, успев проехать через Европу, Азию, Тихий океан и Америку. Чемпионаты будут проводиться в более чем 20 странах, в каждой из которых нашей судебной коллегией были отобраны шесть ди-джеев. Национальные финалисты будут оцениваться по оригинальности, навыкам, музыкальной подборке и реакции толпы.
Участниками из Азербайджана являются:
DJ TIM
DJ RaSL
DJ J-Watt
DJ Shadow
DJ Farra
DJ OsM
Red Bull 3style - это глобальная платформа для выступления ди-джеев, где можно развлечь поклонников музыки, поразить своим талантом легендарных судей, и получить звание чемпиона мира.
Правила мероприятия просты. У каждого ди-джея имеется 15 минут, за которые он должен сыграть, по меньшей мере, три разных жанра музыки, которые будут оцениваться по следующим критериям: Оригинальность, мастерство, выбор трека и, конечно же, реакция толпы.
Вот полный список стран-участниц:
ФРАНЦИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ЧЕХИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ИТАЛИЯ
ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
ТАИЛАНД
ТАЙВАНЬ
ЯПОНИЯ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
МЕКСИКА
ФИЛИППИНЫ
ИНДОНЕЗИЯ
АРГЕНТИНА
ЧИЛИ
БРАЗИЛИЯ
США
КАНАДА
АЛБАНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
ЮЖНАЯ АФРИКА