В Баку состоится чемпионат среди диджеев

2017-09-07 12:51 | www.oxu.az | 2

Лучшие диджеи соберутся в Баку для участия в финале «Red Bull 3Style».

Как передает Oxu.Az, финал национального чемпионата Red Bull 3Style в Азербайджане пройдет 28 октября, в Баку, объединив лучшие таланты ди-джеев, которые будут сражаться за место в мировом финале.

Этот восьмой год Red Bull 3Style в мировом чемпионате обещает быть самым большим годом. Ди-джеи со всего мира сразятся за звание чемпиона мира в Кракове, Польша.

Мировой тур Red Bull 3Style начинается с сентября этого года и продлится до конца ноября, успев проехать через Европу, Азию, Тихий океан и Америку. Чемпионаты будут проводиться в более чем 20 странах, в каждой из которых нашей судебной коллегией были отобраны шесть ди-джеев. Национальные финалисты будут оцениваться по оригинальности, навыкам, музыкальной подборке и реакции толпы.

Участниками из Азербайджана являются:

DJ TIM

DJ RaSL

DJ J-Watt

DJ Shadow

DJ Farra

DJ OsM

Red Bull 3style - это глобальная платформа для выступления ди-джеев, где можно развлечь поклонников музыки, поразить своим талантом легендарных судей, и получить звание чемпиона мира.

Правила мероприятия просты. У каждого ди-джея имеется 15 минут, за которые он должен сыграть, по меньшей мере, три разных жанра музыки, которые будут оцениваться по следующим критериям: Оригинальность, мастерство, выбор трека и, конечно же, реакция толпы.

Вот полный список стран-участниц:

ФРАНЦИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ЧЕХИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ИТАЛИЯ

ПОЛЬША

ГЕРМАНИЯ

ТАИЛАНД

ТАЙВАНЬ

ЯПОНИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

МЕКСИКА

ФИЛИППИНЫ

ИНДОНЕЗИЯ

АРГЕНТИНА

ЧИЛИ

БРАЗИЛИЯ

США

КАНАДА

АЛБАНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

ЮЖНАЯ АФРИКА

Э.А.

