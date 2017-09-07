Президент Олимпийского Совета Азии поблагодарил туркменского лидера за вклад в организацию V Азиады

2017-09-07 12:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Олимпийского Совета Азии Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах адресовал Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову послание по случаю Курбан байрамы.

В этот светлый праздник желаю Вам и вашей замечательной стране дальнейшего процветания и благополучия, - говорится в письме. – Также, пользуясь возможностью, выражаю признательность за Вашу поддержку и вклад в успешное проведение в скором времени V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Игры приумножат исторические успехи и развитие Туркменистана, - подчёркивается в послании.