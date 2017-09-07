Подведены итоги конкурса на лучшее освещение спортивной тематики в СМИ

2017-09-07 12:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В творческом смотре, посвящённом V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, приняли участие сотрудники центральных и региональных СМИ, а также внештатные авторы со всех уголков страны – нефтяники, газовики, учителя, студенты и др.

Для публикации были отобраны 50 работ – статьи, фоторепортажи, стихотворные произведения, освещающие такие важные аспекты, как развитие в нашей стране массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта высших достижений, утверждение принципов здорового образа жизни.

В редакции газеты «Nebit-gaz» состоялась церемония чествования лауреатов конкурса, в числе которых – журналисты Государственного информационного агентства «TDH», национального телевидения, газет «Туркменистан» и «Бизнес Реклама», журнала «Зенан калбы», а также сотрудники профсоюзного комитета и молодёжной организации нефтегазового комплекса, преподаватели Международного университета нефти и газа и Туркменского государственного архитектурно-строительного института.

Победители награждены грамотами и призами – планшетами, смартфонами и часами, предоставленными компанией «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.», которая является официальным спонсором V Азиатских игр.

В честь шестой годовщины со дня выхода в свет первого номера еженедельной газеты «Nebit-gaz» – от имени Президента Туркменистана лучшим сотрудникам издания были вручены ценные подарки. Завершил торжество концерт творческих коллективов и солистов культурного центра нефтегазового комплекса.