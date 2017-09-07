Обвинения российского Центробанка в адрес Азербайджана необоснованны - РАССЛЕДОВАНИЕ

2017-09-07 13:08 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Независимую газету, такой вывод сделан в сентябрьском макроэкономическом отчете российского Центробанка. Напомним, что договоренность стран-экспортеров нефти о сокращении добычи формально действует до конца марта 2018 года. По соглашению ОПЕК+ страны этого картеля должны сократить добычу нефти на 1,2 млн. баррелей в сутки. А страны вне ОПЕК обязались снизить добычу на 558 тыс. баррелей, из которых на Россию приходится 300 тыс. баррелей.

«Следование своей квоте Россией остается близким к 100%, но участие Азербайджана, Казахстана, Мексики и Омана по-прежнему выводит на уровень около 70%, прежде всего из-за низкого следования квоте Казахстаном», – отмечается в новом бюллетене российского ЦБ.



ЦБ России не случайно держит нефтяной рынок в центре внимания - бюджет и экономика страны в целом критически зависят от нефтяных цен.

Опровержение Астаны



Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в связи с этим заявил, что страна придерживается принятых обязательств в рамках сделки ОПЕК+. «Казахстан в августе перевыполнил свои обязательства. Казахстан должен добывать 1,68 млн. баррелей. У нас было 1,643 млн. баррелей. И первые семь дней сентября аналогичная ситуация», – сказал он.

К.Бозумбаев добавил, что страны, не входящие в ОПЕК, даже более ответственно выполняют свои обязательства в сравнении с участниками картеля. «Страны не-ОПЕК, в которые входят Россия и Казахстан, более чем на 90% выполняют свои обязательства соглашения ОПЕК. Страны ОПЕК выполняют меньше свои обязательства. В первую очередь это касается Ливии и Нигерии», – сообщил министр.

Тем не менее, из российских СМИ поступают сообщения, что Казахстан не сократил, а увеличил добычу - за семь месяцев добыча сырой нефти в натуральном выражении выросла на 9,4% к прошлому году.

Еще одно опровержение

Азербайджан так же придерживается принятых обязательств в рамках сделки ОПЕК+. Для успешного выполнения обязательств были пересмотрены планы и программы, связанные с развитием нефтяной промышленности страны в 2017 году. Основное внимание направлено не на увеличение производства, а на техническое оснащение, ремонт платформ и подводных трубопроводов. Позиция официального Баку заключается в том, что для установления ценовой стабильности на глобальном рынке нефти, каких-либо мер по наращиванию добычи не планируется.

Теперь обоснуем вышесказанное цифрами. На днях Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в августе в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства. Согласно отчету, в августе ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 734,8 тысячи баррелей, из которых 704 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 30,8 тысячи баррелей - на конденсат. Согласно данным ведомства, ежесуточно экспортировалось 617,6 тысячи баррелей сырой нефти, 30,8 тысячи баррелей конденсата и 6,6 тысячи баррелей нефтепродуктов. В министерстве подчеркнули, что Азербайджан полностью выполнил взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тысяч баррелей в сутки. Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей, в апреле - 781,1 тысячи баррелей, в мае – 785,3 тысячи баррелей, в июне - 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи баррелей в сутки.

Напомним, что 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн. баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн. баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение предусматривает возможность продления его сроков на первое полугодие 2018 года.