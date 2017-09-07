В Кыргызстане задержан член ИГ, планировавший совершить теракт

2017-09-07 12:26 | www.trend.az | 2

Спецслужбы сообщают о задержании члена террористической организации «Исламское государство», который планировал совершить теракт в Кыргызстане, передает КНИА «Кабар».

По информации ГКНБ, 29-летний Д.С должен был осуществить террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения.

В доме, где проживал задержанный, обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства (вещество «пластид» мощностью до 3 килограмм в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к терроризму группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств», «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору».