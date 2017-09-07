Азербайджанская гимнастка заняла 5 место в Кубке мира

2017-09-07 13:10 | www.apa.az | 7

В Варне (Болгария) финишировал очередной этап Кубка мира по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», в турнире с участием 20 стран выступила и наша сборная.

В состав нашей команды были включены Мурад Агарзаев, Бенче Талас, Юлия Иньшина, Марина Некрасова и Екатерина Тишкова. Из наших гимнастов Бенче сумел выйти в финал выступлений на кольцах, но в итоге с 13.700 баллами стал 8-ым.

Из наших спортсменок лучшего результата добилась Иньшина. Она удостоилась за своё выступление в произвольной программе 12.550 баллов и заняла 5-ое место. Юлия выступила в финальном этапе и в опорном прыжке и заняла 6-ое, её подруга по команде Марина 8-ое место. Марина удостоилась за выступление на разновысоких брусьях 8-го места, как и Юлия на гимнастическом турнике.