Названы имена лауреатов «Оскара»

2017-09-07 13:20 | www.oxu.az | 5

Киноакадемия США объявила имена лауреатов на почетную премию «Оскар».

Как сообщает Oxu.Az ссылаясь на зарубежные источники, лауреатаом в этом году стал кинорежиссер Чарльз Бернетт, получивший известность благодаря фильмам «Стеклянный щит» (The Glass Shield 1994) и документальной работе «Намибия: борьба за независимость» (Namibia: The Struggle for Liberation 2007).

Также «Оскар» присудили кинооператору Оуэну Ройзману. Он работал над такими картинами, как «Без злого умысла» (Absence of Malice 1981), «Семейка Аддамс» (The Addams Family 1991), «Французский поцелуй» (French Kiss 1995) и многие другие. Он, кстати, является пятикратным лауреатом «Оскара».

Почетную статуэтку получит актер Дональд Сазерленд, сыгравший в более 160 фильмах, среди которых роли в «Гордость и предубеждение» (Pride & Prejudice 2005), серия фильмов «Голодные игры» (The Hunger Games), «Падший» (Fallen 1998) и другие.

Четвертым лауреатом стала кинорежиссер Аньес Варда, на счету которой 40 фильмов. Среди ее знаменитых работ можно выделить «Побережья Аньес» (Les plages d'Agnès 2008) и «Счастье» ((Le Bonheur 2013)

Напомним что, премия за выдающиеся заслуги присуждается не за конкретный год и не за определённый вклад в фильм. Этот приз был создан для вознаграждения за существенные достижения в области кинематографа, для которых нет своих категорий, а также как дань выдающимся заслугам в течение всей карьеры, вклад в киноиндустрию и услуги Академии.

Премия вручения награды пройдет 11 ноября в Лос-Анджелесе.

Э.Д.