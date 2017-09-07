В Азербайджане появится Центр борьбы с нелегальной занятостью

2017-09-07 12:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан Центр борьбы с нелегальной занятостью, сказал председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений, вице-премьер Али Ахмедов на конференции "Социальная занятость, как условие обеспечения социальных прав" в Баку.

По словам вице-премьера, Центр будет действовать при Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений. Ахмедов также добавил, что в связи с этим будет изучен международный опыт.

"С начала своей деятельности Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений провела серьёзные анализы. Мы уже знаем численность неформальных сотрудников в тех или иных сферах, осведомлены о причинах [почему они работают без оформления трудового соглашения]. Вместе с тем мы уже знаем, какие шаги необходимо предпринять, как модернизировать правовую базу, какие поощрительные меры принять, чтобы исправить эту ситуацию. Уже подготовлен комплексный план мероприятий. Наша цель - в ближайшее время, в этом и следующем году - значительно изменить ситуацию с нелегальной занятостью", - сказал вице-премьер.

Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений была создана в марте распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ее возглавляет вице-премьер Али Ахмедов.

В состав комиссии входят министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, министр по налогам Фазиль Мамедов, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев, председатель Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев.

(Автор: Азад Гасанли)