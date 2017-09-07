В результате трех ДТП в Турции погибли более 10 человек

2017-09-07 12:47 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП в турецких провинциях Бурса, Йозгат и Ван погибло 16 и ранено 64 человек, пишут в четверг турецкие СМИ.

Согласно сообщению, среди раненных имеются женщины и дети.

СМИ пишут, что все пострадавшие в трех ДТП являются гражданами Турции.

Напомним, что за последние 10 лет в результате ДТП в Турции погибло порядка 42 тысяч человек и более двух миллионов человек получили ранения различной степени.

Согласно данным полицейского управления Турции ежегодно в стране происходит около одного миллиона ДТП с различной степенью ущерба.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu