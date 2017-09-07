В Азербайджане чувствуешь очень мощную мужскую энергетику - Ульяна Подкорытова (ФОТО)

2017-09-07 12:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Первая участница Gogova Foundation Artists Residency Ульяна Подкорытова призналась журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева, что жизнь в Баку ее просто очаровала. Напомним, что в конце июля в древней части Баку – Ичери шехер - состоялось презентация проекта современной художницы из России Ульяны Подкорытовой под названием INVENTIO

- Как Вы попали в проект Gogova Foundation Artists Residency?

- Фонд Марианы Губер-Гоговой поддерживает молодых художников. В России отношения между искусством и рынком, скажем, сложные. Например, в США или Европе это достаточно сложившаяся история, у нас арт-рынок находится в стадии зарождения. Фонд же помогает молодым художникам связываться с дилерами, продавать свои работы и участвовать в разных интересных выставках по всему миру. Их новый проект – организация резиденций для художников: то есть ты приезжаешь на месяц или два в разные страны, тебе платят стипендию, выдают деньги на материалы, и ты готовишь свой проект. В Баку у Фонда есть замечательная площадка – трехэтажная галерея в самом центре столицы, в старом городе Ичери шехер. Я подала свою заявку, прошла международный отбор, и вот я здесь. Первый резидент. То есть по сути это был такой неожиданный опыт для всех. Но все прошло замечательно.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем проекте.

- Фонд Gogova Foundation Artists Residency собрал некоторое количество кураторов из разных стран, и они отбирали заявки по теме «Портрет города». Помимо современного искусства и разных художественных практик, я еще пою в голосовом театре Наташи Пшеничниковой, который называется Ла Гол. Я решила сделать звуковой портрет. Мое первое впечатление о Баку было связано как раз с тем, как много мужского в этом городе. И первая история – мужская, она называется «Таксист». Россия – это очень матриархальная страна. В Азербайджане ситуация совершенно обратная. И первое что ты чувствуешь, это очень сильную и мощную мужскую энергетику. Этот свой музыкальный этюд посвятила некоторым проблемам Азербайджана: вы знаете, страна находится на военном положении. Я записывала голоса совершенно разных мужчин. Это были и таксисты, и мужчины-зазывалы на улице, и продавец малины, и дедушки, которые просто разговаривают в старом городе. И из них я составляла музыку. Вторая история была женская и называлась «Колыбельная» - это история история, состоящая из звуков от пальцев ткачих, которые работают в музее ковра и когда они плетут ковер, такое ощущение, что они играют на расстроенной арфе, и звуков нефтекачек, работающих на Апшеронском полуострове, и звука моря. А третью историю решила сделать более веселой и посвятила детям. Она состоит из звуков огромного количества детей, которые бегают по Баку. У меня у самой маленькие дети, и для меня было особым удовольствием наблюдать за тем, что город просто взят в плен: везде дети – бегающие, несущиеся, кричащие. И днем, и ночью. Это была такая детская, веселая история, с разными словами и вопросами, которые задавали мне дети на улице.

Я представила партитуры к этюдам, и они выглядели как живопись: я брала элементы из национальных азербайджанских ковров, а также из национальной керамики, и этими узорами обозначала определенные звуки. Например, мугам – это преимущественно мужской оркестр, женщины очень редко выступают. И там есть зурна, которую я записывала на улице. Она имеет настолько мощную силу звука, что пробивает практически полностью весь оркестр. А затем все три партитуры я спела в видео, чтобы окончательно пропустить город через себя.

- А что вас лично связывает с Азербайджаном?

- У меня с ним получилась такая странная, немного семейная история. Брат моего дедушки приехал в Азербайджан примерно в 47-м году, и с этой частью семьи практически не было никакой визуальной, тактильной связи, только письменная. И вот я встретилась со своими родственниками. Для меня это просто суперпутешествие, потому что, помимо работы, оно было наполнено какими-то еще эмоциональными составляющими. Мне очень понравилась страна. Я объездила Азию, была и в Китае, и Индонезии, была в Европе, если брать Кавказ – была в Грузии. Но Баку на первом месте. Я просто очарована этим городом, потому что, помимо того, что тут очень много интеллигенции, здесь еще и потрясающая история. А когда я показывала своим друзьям фотографии, никто не мог понять, где я нахожусь, потому что никто не знает о том, насколько развита современная архитектура в Баку и насколько это красивый, аккуратный и приятный город, и какие здесь люди гостеприимные.

- Как в целом складываются ваши отношения с азербайджанскими коллегами, и не задумываетесь ли вы о совместных проектах?

- Мой знакомый, Сергей Гущин, недавно организовал в центре Москвы галерею «Фрагмент». Он тоже занимается тем, что помогает молодым художникам, и он сделал там выставку молодого азербайджанского художника Фархада Фарзалиева. Это было мое первое знакомство с искусством Азербайджана. А в Баку я практически никого не знала. Фонд мне предоставил менеджера – Мехбару Аббасову, которая занимается галереей Gogova Foundation в Баку, где мы, резиденты Фонда, делаем выставки. Она также является преподавателем в Азербайджанской академии художеств по истории искусств. Через нее у меня было очень много контактов с художниками и с музыкантами. Мы даже вместе планировали сделать выставку небольшую. И все подружились – а в Баку это происходит супербыстро: сразу начинаешь ходить в гости, в мастерские, сразу вы начинаете вместе рисовать. В общем, мне было бы интересно посотрудничать, потому что там есть ребята, которые жили и в Австрии, и в Париже, и которые в центре внимания держат то, что конкретно сейчас происходит в мире в искусстве. В Баку огромное количество интересных, образованных людей, я всей душою за то, чтобы поучаствовать в каком-нибудь совместном мероприятии. Мы, кстати планируем общий музыкальный проект с азербайджанскими музыкантами, но пока это все не точно.

- К слову, россияне отмечают отсутствие в Баку культурного языкового барьера. Вы с этим согласны? Как полагаете, какие причины лежат в основе этого явления?

- Проблем с коммуникацией нет никакой, все-таки у Азербайджана очень серьезная историческая связь с Россией и очень много русских живет в Баку. Но тут главное даже не русский язык, а хорошее отношение друг с другом. Я не чувствовала никакой агрессии, не смотря на то что у нас разные религии. Мне было суперкомфортно.

(Автор: Вугар Иманов)