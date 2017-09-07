Знаковая встреча России и НАТО в Баку - Азербайджан как связующее звено между Москвой и Западом

2017-09-07 12:55 | www.trend.az | 6

Б БАКУ /Trend/ – Сегодня состоится важнейшая встреча главы Военного комитета НАТО Петра Павела и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова. Переоценить значение этого события нельзя – так как это первая встреча с тех пор, как НАТО приняла решение о заморозке отношений с России. Место ее проведения – Баку, уже стало знаковым, так именно здесь в феврале нынешнего года Герасимов встречался с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом.

Февральская встреча еще раз показала, что Азербайджан является геополитическим, связующим звеном между Россией и США, имея стратегически отношения с обеими странами.

Баку, как площадка для переговоров России с западными партнерами, самый очевидным выбор. Кроме того, что страна давно и заслужено, завоевала звание одного из самых главных геополитических центров региона, Азербайджан является надежным и давним партнером НАТО и является стратегическим партнером России, которому Москва доверяет.

Все это в совокупности, способствует тому, что и Россия и Запад доверяют Азербайджану как принимающей стороне и считают его наиболее удачной площадкой для важных переговоров. Одним из доказательств высочайшего профессионализма принимающей стороны стал тот факт, что информация об этой встрече появилась непосредственно в день встречи, в российских СМИ. Впрочем, в феврале, новость о встрече Герасимова с Данфордом, утекла в американские СМИ, но никак не в азербайджанские.

Предмет переговоров Герасимова и Павела, надо полагать, будет связан с рядом актуальных вопросов военного сотрудничества, что сегодня определяет ситуацию в целом регионе. Одним из главных сегодня является вопрос налаживания прямых и последовательных контактов между Москвой и НАТО, чтобы предотвратить возникновение потенциальных просчетов и объединится против единственного настоящего врага – всемирного терроризма.

Однако, если абстрагироваться от весьма насыщенной повестки отношений двух держав, и вернуться к месту проведения встречи, становится очевидно, что эта встреча стала очередным меседжем, демонстрирующем истинное положение которое имеет Баку на международной арене.

Баку давно зарекомендовал себя, как партнер НАТО, которому можно и нужно доверять. Азербайджан, оставаясь независимой страной, имеющей хорошие отношения почти со всеми своими соседями, играет большую роль в транзите грузов для войск коалиции в Афганистане.

Большой процент поставок для коалиции НАТО идет именно через Азербайджан, что крайне важно, так как сегодня транзит по территории России, как это было еще недавно, невозможен.

Являясь ключевым компонентом Северной распределительной сети НАТО, Азербайджан обеспечивает безопасный маршрут для 40 процентов поддерживаемых НАТО Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане.

Азербайджан является активным участником международных антитеррористических усилий, Азербайджан и Соединенные Штаты совместно работают над противодействием распространению ядерного оружия и наркобизнеса, а также для обеспечения безопасности в Каспийском регионе и за его пределами.

(Автор: Эльмира Таривердиева)