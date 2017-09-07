SOCAR начала хранить газ в украинских подземных хранилищах

2017-09-07 13:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Торговый дом "Сокар Украина" (дочерняя компания азербайджанской госкомпании SOCAR) в августе приступил к закачке природного газа в украинские подземные хранилища (ПГХ), оформляя его в режиме "таможенного склада", что позволяет до трех лет (1 095 дней) хранить ресурс без уплаты налогов и таможенных сборов, сообщает enkorr со ссылкой на Энергетическую таможню ГФС Украины.

"SOCAR и Engie привезли импортный газ и оставили его на лицензированном таможенном складе, то есть в подземных хранилищах ПАО "Укртрансгаз"", - говорится в сообщении.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в августе украинская дочерняя компания Engie получала газ от своей материнской трейдинговой структуры, а "Торговый дом "Сокар Украина" – закупил газ у дебютировавшего на украинском рынке природного газа польского PKN Orlen.

"По сути, впервые в истории европейский газ будет храниться в Украине на лицензированном таможенном складе", – отметили в Энергетической таможне.

"Сокар Украина" - представительство азербайджанской госкомпании SOCAR, открытое в Украине в 2008 году. "Сокар Украина" управляет сетью из 60 АЗК в Украине.

(Автор: Максим Цурков)

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