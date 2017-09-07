Али Ахмедов: В Азербайджане ежегодно должны открываться 100 тыс рабочих мест (версия 2)

2017-09-07 13:07 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежегодно должны открываться 100 тысяч новых рабочих мест, чтобы не допустить снижения уровня занятости в стране, сказал председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений, вице-премьер Али Ахмедов на конференции "Социальная занятость, как условие обеспечения социальных прав".

По словам вице-премьера, уровень рождаемости в Азербайджане достаточно высокий - ежегодно в стране рождается свыше 100 тысяч детей.

"Это значит, что ежегодно на рынок труда приходит свыше 100 тысяч человек и, таким образом, Азербайджан должен ежегодно создавать свыше 100 тысяч новых рабочих мест", - отметил вице-премьер.

Ахмедов подчеркнул, что благодаря политике главы государства и его политическому курсу, в Азербайджане за последние годы уже создано около 1,6 миллиона новых рабочих мест, а уровень безработицы снижен до пяти процентов.

"Главным приоритетом для правительства Азербайджана является обеспечение занятости населения и защита социальных прав занятого населения. Сегодня правительство страны реализует очень серьёзные проекты в сфере защиты социальных прав населения. В свою очередь, защита прав населения актуализирует другой вопрос - проблему формальной и неформальной занятости. Для правительства главное - обеспечить занятость населения и после решения этой проблемы, а сейчас можно сказать, что эта проблема в основном решена, следующим приоритетом является статус занятого населения. Таким образом, сегодня приоритетом правительства стала мягкая трансформация неформальной занятости в формальную", - сказал Ахмедов.

(Автор: Азад Гасанли)