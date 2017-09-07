Глава государства принял президента ЕБРР - ОБНОВЛЕНО

2017-09-07 13:25 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает пресс-служба президента. Стороны обсудили участие ЕБРР в финансировании проекта «Южный газовый коридор», возможности сотрудничества в сферах развития транспортных коридоров в Азербайджане, поддержки частному сектору и управления бытовыми отходами.

И.Алиев отметил, что большинство инфраструктурных проектов в Азербайджане уже завершены или находятся на стадии завершения. По его словам, основной целью новой программы экономического развития является развитие ненефтяного сектора, диверсификация экономики и поддержка частного сектора. Глава государства отметил наличие больших возможностей в этом направлении и подчеркнул значимость реализации планов, связанных с транспортом, созданием новых логистических центров.