Начальник Генштаба ВС России встретится с президентом Ильхамом Алиевым и своим азербайджанским коллегой

2017-09-07 13:48 | www.apa.az | 4

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Баку, где проведет переговоры с председателем военного комитета НАТО, генерал-полковником Петром Павелом.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы международной безопасности», - говорится в информации.

Также в рамках рабочего визита главы российского Генштаба спланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первым заместителем министра обороны, начальником генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики, генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.