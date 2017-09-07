«Жара» Эмина Агаларова запрещен на территории Армении

2017-09-07 13:50 | www.oxu.az | 4

С 27 по 30 июля, уже во второй раз, в Баку состоялся грандиозный международный фестиваль «Жара». На этом музыкальном событии выступили более 80-ти самых известных артистов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, огромный интерес к международному фестивалю проявили не только жители столицы Азербайджана, но и ценители музыки из разных уголков мира. Многочисленные гости познакомились с туристическими возможностями республики, своими глазами увидели развитие столицы и регионов. Фестиваль получил широкую огласку в средствах массовой информации всех типов: телевидение, радио, пресса. Миллионы комментариев и положительных отзывов доказали, что с каждым годом фестиваль «Жара» ждут все больше и больше людей.

Фестиваль «Жара» объединил артистов разных национальностей, потому что мы всегда были за пропаганду добрых и дружеских отношений между всеми странами мира! На одной сцене выступили София Ротару, Григорий Лепс, Алла Пугачева, Сосо Павлиашвили, Валерия, Emin, Лайма Вайкуле, Стас Михайлов, Miri Yusif, Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Adil Karaca, Дима Билан, Вахтанг Кикабидзе, Ани Лорак, Николай Басков, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Анита Цой, Слава, Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Лев Лещенко, Monatik, Жасмин, Леонид Агутин, Alessandro Safina, Кристина Орбакайте, Егор Крид, Ирина Дубцова и многие другие.

Телеканал «Жара» транслируется в разных странах. В том числе, до 1 сентября 2017 года вещал на территории Армении. Однако, после фестиваля, вещание в ультимативном и одностороннем порядке было прекращено, с формулировкой: «Фестиваль «Жара» является яркой рекламой Азербайджана». Менеджмент телеканала «Жара» по прежнему уверен, что музыка и культурные взаимоотношения между странами очень важны. Тем более в такое нестабильное время», - говорится в сообщении.

Один из организаторов фестиваля Эмин Агаларов прокомментировал ситуацию: «Будучи азербайджанцем, я счастлив и рад, что этот фестиваль является положительной рекламой моей страны и моего народа, а музыка не имеет границ».

A.M.