SOFAZ разработает спецформулу расчета верхнего предела использования нефтяных доходов

2017-09-07 13:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) совместно с правительством страны занимается разработкой специальной формулы, в соответствии с которой будет рассчитываться верхний предел использования нефтяных доходов, сказал глава SOFAZ Шахмар Мовсумов в интервью агентству "Казинформ".

Он рассказал, что нефтяной фонд Азербайджана был создан в 1999 году, основной источник фонда - поступления от продажи нефти и газа, которые попадают на долю государства.

"С момента основания в фонд поступило свыше 130 миллиардов долларов, из которых около 75 процентов были направлены на инфраструктурные проекты, проекты развития, и около 25 процентов сохранены. Сегодня в фонде 35 миллиардов долларов, фонд по законодательству не имеет право инвестировать внутри Азербайджана. Все наши инвестиции международные, глобальные, мы имеем достаточно диверсифицированный портфель, размещаем по всему миру, по разным видам активов", - сказал Мовсумов.

По его словам, у фонда нет лимита средств, который ежегодно направляется на развитие экономики.

"Но правительство совместно с фондом работает над разработкой специальной формулы, в соответствии с которой будет рассчитываться этот верхний предел использования нефтяных доходов. К концу года мы планируем, что эта формула, это фискальное правило, скажем, так, будет разработано и утверждено", - сказал глава SOFAZ.

Он отметил, что фонд по мандату является фондом национального благосостояния и, соответственно, не инвестирует в конкретные проекты, является финансовым инвестором, делает это через фонды, акции.

"Большая часть наших денег инвестирована в инструменты с фиксированной доходностью, в акции крупнейших компаний мира, мы инвестируем в недвижимость, владеем зданиями в Лондоне, Париже, Токио, Сеуле, разных городах мира. Соответственно, очень широкое поле для инвестиций. Если брать конкретно, в какие фонды инвестировали в последние годы, то это Глобальный инфраструктурный фонд, которые вкладывает деньги в крупные инфраструктурные проекты по всему миру, в Фонд изменения климата", - сказал Мовсумов.

По его словам, такая политика не является убыточной.

"Вы знаете, есть очень много проектов, так называемая "зеленая экономика", которая приносит реальный доход. Это производство электроэнергии альтернативным способом. Да, во многих странах они, конечно, субсидируются, но для инвестора это все равно прибыльно", - сказал Мовсумов.

Он также отметил, что в Азербайджане инвесторам выгодно вкладывать во все сферы.

"Но естественно, в традиционную - это сельское хозяйство. Оно у нас сильно развито, информационные технологии, и конечно, туризм. В последние годы он стал одним из быстроразвивающихся секторов. Я думаю, что есть очень много хороших возможностей", - сказал Мовсумов.

(Автор: Максим Цурков)

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