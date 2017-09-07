Прокурор обвиняет главного проармянского лоббиста Менендеса в коррупции и давлении на представителей власти

2017-09-07 13:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ – Американские СМИ следят за судебным процессом по делу главного рупора армянского лобби США Роберта Менендеса, который, обвиняется в коррупции.

В США 6 сентября начался судебный процесс над Менендесом: 63-летний сенатор-демократ от штата Нью-Джерси обвиняется во взяточничестве и коррупции.

По словам прокурора Питера Коски, пишет издание Politico, богатый глазной врач из Флориды Саломон Мельген обеспечил сенатору Менендесу «образ жизни, который выглядит как туристическая брошюра для богатых и знаменитых» и сотни тысяч долларов в виде политических взносов в обмен на его лоббистские услуги.

Коски изложил дело о коррупции против Менендеса и Мельгена, сообщив присяжным в федеральном суде, что сенатор принял от врача взятку в обмен на обещание использовать в интересах Мельгена свое влияния.

Коски рассказал присяжным подробности о пребывании Менендеза в роскошных гостиничных номерах, оплаченных Мельгеном, проживания в роскошном кондоминиуме Мельгена в Доминиканской Республике и бесплатных рейсах на частном самолете Мельгена. В обмен на что, как сказал Коски, Менендес оказывал давление на чиновников на высшем уровне правительства, в интересах Мельгэна.

В частности, это означало помощь в получении виз для иностранных подруг врачей; давление на должностных лиц США, чтобы помочь разрешить многомиллионный контрактный спор между одной из компаний Мельгена и Доминиканской Республикой; и попытки повлиять на результат спора о выставлении счетов клиники Мельгена - Medicaid. Менендес даже «угрожал помощнику госсекретаря», сказал прокурор Коски.

«Все это делалось, чтобы обогатить одного человека, который даже не жил в штате, который сенатор Менендес был избран представлять», - сказал Коски.

Сенатор Менендес, с 1995 года входил в так называемую Группу по армянским делам Конгресса США. В компании таких же, как он сам купленных армянских лоббистов, как, например Марк Кирк, Менендес стал одним из авторов резолюции номер 339, которая призывает правительство США признать так называемый «геноцид армян». Он же периодически требовал признания независимости оккупированного Арменией азербайджанского региона Нагорный Карабах,

Менендес всегда и явно, и, разумеется, не бесплатно действовал в интересах армянского лобби. Он блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также назначение Мэтью Брайзы на должность американского посла в Азербайджан.

В марте 2014 года Менендес был включен МИД России в список лиц, в отношении которых введены санкции.

Несмотря на о, что судебный процесс над проармянским сенатором только начался, республиканцы на Капитолийском холме, требуют отставки Менендеса, чтобы к моменту вынесения приговора он уже освободил сенаторское кресло.

Если Менендес будет признан виновным, но откажется подать в отставку, тогда, согласно Конституции, Сенат имеет право исключить его из своего состава, если за это проголосуют как минимум две трети, или 67 членов верхней палаты.

(Автор: Эльмира Таривердиева)