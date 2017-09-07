Kurtulmuş : Özbekistan'a taşıdığı bu kıymet dolayısıyla ayrıca değer veririz

2017-09-07 13:56 | www.trend.az | 1

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, çeşitli programlar için Türkiye'ye gelen Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile Bakanlık toplantı salonunda bir araya geldi.

Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, dost ve kardeş Özbekistan heyetini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yeni dönemde birçok alanda Özbekistan ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Özbekistan ile yapılacak çalışmalardan birisinin de kültür ve turizm alanı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Özbekistan çok geniş tarihi, kültürü ile hakikaten dünyanın önemli turizm merkezlerinden birisi olmaya adaydır. Özbekistan'ın turizm alanında yapacağı bütün atılımlarda Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya, her türlü birikimimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Özbekistan’ın sahip olduğu kültürel miras aynı zamanda Türk halkının da kabul ettiği kültürel bir mirastır. Dolayısıyla Özbekistan'a taşıdığı bu kıymet dolayısıyla ayrıca değer veririz."

Kurtulmuş, iki kardeş ülke olarak ortak kültürel değerlerin nasıl geliştirilebileceği ve el ele daha güzel bir geleceğe nasıl yürüneceğinin konuşulması gerektiğini kaydetti.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Kuçkarov ise Türkiye ile Özbekistan’ın ortak yapacağı birçok iş olduğunu belirterek, Türkiye'deki çalışmalarına İstanbul'dan başladıklarını anlattı. Kuçkarov, Türk yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerin çok olumlu geçtiğini dile getirdi.