В школах Баку, где будут организованы классы с уклоном, не предусматривается переход на 9-летнюю систему образования

2017-09-07 13:58 | www.apa.az | 3

В 221 подведомственной Управлению образования по городу Баку (УОБ) общеобразовательной школе в 2017-2018 учебном году предусмотрено создание 499 классов с уклоном.

Как сообщили в УОБ в ответ на запрос АПА, планируется, что в 212 школах в 432 классах азербайджанского сектора будут обучаться 10077 учеников, а в 46 школах в 67 классах русского сектора - 1378 учеников. Классы с уклоном будут функционировать по техническому, математико-экономическому, гуманитарному, природоведению, техническому и математико-экономическому, техническому направлению и природоведению, математико-экономическому и гуманитарному направлениям.

Отмечается, что в школах Баку, где будут организованы классы с уклоном, не предусматривается переход на 9-летнюю систему образования.