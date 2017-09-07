Сегодня в Иране в ДТП погибли 16 человек, еще 16 пострадали

2017-09-07 14:09 | www.apa.az | 3

Сегодня в Иране в 3 ДТП погибли 16 человек, еще 16 пострадали.

Как сообщает тегеранский корреспондент АПА, одно из ДТП произошло в городе Ираншехер провинции Систан и Белуджистан.

Автомобиль марки «Peugeot» сбил выходящих из автобуса 9 членов одной семьи, 8 из которых погибли, 1 – получили тяжелые ранения. Несмотря на то, что водитель сбежал с места происшествия, в результате розыскных мероприятий полиция арестовала его спустя несколько часов.

Еще одна авария произошла в городе Савва. В результате столкновения грузового автомобиля и автомобиля марки «Peugeot» 5 человек, находящиеся в легковом автомобиле, скончались на месте происшествия.

Сегодня на магистральной дороге Буджнурд грузовой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате погибли 3 человека, еще 15 пострадали.

Отметим, в Иран находится среди стран, где больше всего происходит аварий.

По данным Минздрава Ирана, за последние 2 недели число пострадавших в ДТП в Иране выросло в 5 раз. Каждые 30 минут в Иране один человек становится жертвой ДТП.

На прошлой неделе в иранской провинции Фарс перевернулся автобус со школьниками. В результате ДТП погибли 10 школьников, пострадали 35 человек. Это событие привело к протестам и вызвало серьезную реакцию в стране. Президент Хасан Рухани дал поручение расследовать ДТП со школьным автобусом и наказать виновных.