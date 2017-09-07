В Баку подорожали эти продукты

2017-09-07 14:06 | www.oxu.az | 5

В июле текущего года цены на потребительские товары и услуги в Баку снизились на 0,1% по сравнению с июнем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Управление статистики города Баку, продукты питания утратили 1,2% стоимости.

Непродовольственные товары подорожали на 1,2%, услуги – на 0,4%.

В июле 2017 года на потребительском рынке по сравнению с июнем продукты из группы «Мясные изделия» подорожали на 0,7%, «Масла и жиры» - на 0,7%, «Продукты питания, не относящиеся к другим категориям» - на 0,2%.

В целом, в январе-июле 2017 года продукты питания, напитки и табачные изделия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 20,7%. Рост цен на услуги за год составил 10,3%.

Л.А.

