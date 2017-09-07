В Узбекистане приготовят плов весом более 8 тонн

2017-09-07 13:39 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекские национальные традиции и обычаи, образцы изобразительного и прикладного искусства, а также национальные блюда будут представлены на фестивале традиционной культуры O'zbegim, который состоится восьмого сентября в Ташкенте.

Как сообщили Trend в руководстве телеканалом Milliy - являющегося главным организатором фестиваля, его основная цель – сохранение и пропаганда национальных ценностей, традиций и обычаев народа, развитие туристического потенциала страны.

На фестивале, который пройдет в виде народного сайиля (гулянья), запланирована выставка изделий прикладного и изобразительного искусства, мастер-классы по их изготовлению, народные игры и представления, выступления фольклорных коллективов и артистов эстрады.

Ожидается, что в фестивале примет участие широкая общественность и представители аккредитованного в стране дипломатического корпуса, зарубежные гости, работники СМИ.

В фестивале примут участие и представители Азербайджана - первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Вагиф Алиев и директор Азербайджанской национальной библиотеки Керим Таиров.

Одним из основных событий фестиваля станет приготовление восьми тонн национального блюда – плова. В этом процессе будут участвовать представители Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать мировой рекорд.

Как сообщалось, в июле в городе Алмалык (Ташкентская область) более 50 именитых ошпазов (поваров) приготовили плов в казане диаметром 4,2 метра и объемом почти в восемь тысяч литров. Вес блюда, зафиксированный экспертами, составил более шести тонн.

По данным организаторов мероприятия - телеканала Milliy, это была репетиция приготовления самого большого плова, которое и планируется осуществить в рамках фестиваля «O'zbegim».

Как сообщалось, в декабре 2016 года узбекский плов был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

(Автор: Демир Азизов)