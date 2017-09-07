Ураган «Ирма» приблизился к Пуэрто-Рико, разрушены два Карибских острова - ФОТО

2017-09-07 14:10 | www.oxu.az | 7

Ураган "Ирма", который ранее вызвал серьезные разрушения на островах в Карибском море, приближается к американской территории Пуэрто-Рико.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на dailymail, в Пуэрто-Рико oколо 900 000 человек остались без света, и по меньшей мере 50 000 человек без воды.

По меньшей мере шесть человек погибли во французской части Сент-Мартина, а двухлетний ребенок был убит в Барбуде

Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун сообщил, что в результате урагана остров, на котором проживают 1700 человек, был полностью разрушен.

Похожая ситуация сложилась на островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, примерно 95% домов и объектов были разрушены на обоих островах

Тропический шторм «Ирма» сформировался в Атлантическом океане 30 августа. К 5 сентября он усилился до высшей, пятой категории; cкорость ветра в урагане — около 295 километров в час с порывами до 360 километров в час. Ожидается, что «Ирма» пройдет около Пуэрто-Рико, Гаити, Кубы и затем вдоль восточного побережья Флориды.

Э.Д.

