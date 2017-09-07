Азербайджанская телеведущая получила новую должность

2017-09-07 14:17 | www.oxu.az | 3

Телеведущая Ламия Алекберова, недавно оставившая пост замдиректора телеканала «Lider», получила новую должность.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на PrimeTime.Az, ведущая назначена руководителем Департамента музыкально-развлекательных и специальных проектов Общественного телевидения (İTV). С этого дня Л.Алекберова приступила к исполнению своих обязанностей.

Получить комментарий Л.Алекберовой не удалось, так как ее телефон находился вне зоны доступа.

Напомним, что Л.Алекберова имеет 22-летний стаж работы на телевидении, из которых 11 лет она отдала телеканалу «Lider». Она была автором проекта и ведущей передачи «Həyat tərzi».

А.С.

