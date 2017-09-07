Беларусь и Таджикистан обсудили проекты в области промышленной кооперации

2017-09-07 14:15 | www.trend.az | 4

Проекты в области промышленной кооперации обсуждались на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси Козидавлатом Коимдодовым. Об этом Белта сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В частности, стороны отметили высокий уровень развития белорусско-таджикских отношений, обсудили актуальные вопросы сотрудничества. По информации пресс-службы, речь шла в том числе о подготовке предстоящих мероприятий на высшем уровне, развитии проектов в области промышленной кооперации и расширении договорно-правовой базы.

Дипломатические отношения между Беларусью и Таджикистаном установлены в сентябре 1996 года.