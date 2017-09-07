Азербайджан является надежным партнером НАТО - глава Военного Комитета альянса (ФОТО)

2017-09-07 14:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является надежным партнером НАТО, сказал председатель Военного Комитета НАТО генерал Петр Павел на встрече с первым заместителем министра обороны Азербайджана, начальником Генерального Штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым в Баку, сообщает в четверг минобороны Азербайджана.

Особо отметив, что Баку является надежным партнером Альянса, генерал Петр Павел высоко оценил участие Азербайджана в борьбе против терроризма, отметил значительный вклад страны в предоставлении воздушного пространства для грузоперевозок в рамках миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Высказав удовлетворение визитом в нашу страну, гость также выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за содействие в проведении двусторонней встречи с начальником Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Баку.

Генерал-полковник Наджмеддин Садыков, отметив успешное развитие военных связей с Североатлантическим альянсом, рассказал о военном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО, в том числе о деятельности Вооруженных Сил Азербайджана в рамках различных программ НАТО, а также о вкладе, вносимым Азербайджаном в не боевую миссию «Решительная поддержка», проводимую в Афганистане.

Садыков особо отметил заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева и главы государства, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в установлении плодотворных и доверительных отношений между Азербайджаном и НАТО.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник Садыков подчеркнул важность достижения решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права. Высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, начальник Генерального Штаба выразил уверенность, что Альянс будет и впредь продолжать усилия в этом направлении.