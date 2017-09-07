Одна из улиц Баку сменит название

2017-09-07 14:21 | www.oxu.az | 2

В социальных сетях недавно обсуждали тот факт, что одна из улиц столицы носит название «26 Бакинских комиссаров».

Как передает Oxu.Az, в ИВ Сабунчинского района заявили Qafqazinfo, что на территории района действительно есть улица с таким названием.

Кроме того, в столице есть и другие улицы с «советскими» названиями, например «Анашкин». Проводится процесс смены этих названий. Например, в поселке Нардаран за последний год изменены названия 22 улиц.

Работы по смене названия улицы «26 Бакинскихкомиссаров» и других улиц будут проведены в ближайшие месяцы. В настоящее время готовятся новые названия, которые направят Исполнительной власти города Баку.

Э.А.

