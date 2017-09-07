В Ташкенте состоится узбекско-казахстанский бизнес-форум

2017-09-07 14:22 | www.trend.az | 2

Торгово-промышленной палатой РУ прорабатывается вопрос проведения узбекско-казахстанского бизнес-форума 16 сентября 2017 года в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Узбекистане.

Целью проведения бизнес-форума является установление и укрепление кооперационных связей между узбекскими и казахскими компаниями различных отраслей экономики на качественно новом уровне, а также проработка вопросов создания совместных предприятий и реализации инвестиционных проектов на территориях двух стран.

Мероприятие будет проходить в Узэкспоцентре в формате презентаций от узбекской и казахстанской сторон, а также индивидуальных двусторонних переговоров между узбекскими и казахстанскими компаниями.

Напомним, ранее МИА «Казинформ» сообщал, что в целях осуществления практических шагов в реализации инициатив глав Казахстана и Узбекистана по достижению показателей взаимного товарооборота до 5 млрд. долларов послом РК в Узбекистане была проведена встреча с главой торгово-промышленной палаты РУ. На мероприятии стороны договорились об организации встреч предпринимателей двух стран в рамках контактов и бизнес-форумов.

Кроме того, на встрече было предложено запустить ряд совместных пилотных проектов по производственной кооперации предприятий двух стран, в том числе, посредством организации кластерных производств. В качестве приоритетных направлений стороны договорились рассмотреть сферы текстильной промышленности, химической отрасли, агрохимии, а также производство стройматериалов.