Председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Москву

2017-09-07 14:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) щейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Россию.

В рамках визита в Москву Аллахшукюр Пашазаде проведет встречу с католикосом всех армян Гарегином II

Встреча будет организована при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На встрече, которая состоится восьмого сентября, будут проведены обсуждения вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)