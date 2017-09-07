Как с годами изменилась азербайджанская участница «Детского Евровидения» – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-07 14:35 | www.oxu.az | 4

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2012» певица Суада Алекперова презентовала в сети дебютный сольный трек под названием «Səninləyəm».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

С.Алекперова была первой, кто в дуэте с Омаром Султановым представил Азербайджан на «Детском Евровидении» в 2012 году, и с песней «Boys and girls» заняли 11-е место.

Вслед за «Детским Евровидением» юная певица приняла участие в серии международных конкурсов, среди которых «Детская Новая волна -2013», «Праздник детства» и других, была участницей «Детской песенки года», в рамках которой выступила с Филиппом Киркоровым; есть в творческой биографии С.Алекперовой и дуэт с Николаем Басковым.

Сегодня Суада продолжает активную творческую деятельность – совсем недавно она была участницей детского музыкального фестиваля «Зима», а сегодня уже является студенткой факультета дизайна в Академии художеств. По словам повзрослевшей участницы «Детского Евровидения», обучаться дизайну всегда было ее мечтой: «Петь я смогу всегда, но очень важно получить профессию».

«Моя новая песня – лирическая композиция «Səninləyəm», которая, я надеюсь, полюбится слушателям, написана Гиви Усенашвили на слова Икрама Алиева», - отмечает Суада в интервью, подчеркивая, что в скором времени порадует слушателей новыми песнями и очередными творческими успехами.

A.C.

