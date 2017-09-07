ЕБРР выделил почти 300 млн евро на поддержку МСП в Азербайджане

2017-09-07 14:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С начала сотрудничества Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил свыше 294 миллионов евро на поддержку малых и средних предприятий (МСП) в Азербайджане, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Эти средства были выделены, как посредством прямого финансирования, так и через местные банки.

“Приоритетом кредитования является поддержка диверсификации азербайджанской экономики за пределами энергосектора”, - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 2003 года более 850 МСП в Азербайджане получили консалтинговую помощь, в том числе помощь по совершенствованию бухгалтерского учета, для выхода на новые рынки, а также работы в рамках программы “Женщины в бизнесе” (Women in Business), цель которой оказание финансовой и консалтинговой помощи компаниям, управляемым женщинами.

“За годы сотрудничества ЕБРР также предоставил 233 миллиона евро для поддержания кредитного портфеля по МСП местных банков. Ежегодно эти средства направлялись на кредитование 94 тысяч микро, малых и средних компаний”, - отмечается в сообщении.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк инвестировал более 2,8 миллиарда долларов в 161 проект в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 68 процентов инвестиций приходятся на частный сектор.

(Автор: Азад Гасанли)

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