Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

2017-09-07 14:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами дожди, которые постепенно прекратятся к утру, днем преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Сильный северо-западный ветер днем стихнет. Температура воздуха на Абшероне ночью 20-24, днем - 25-28, в Баку ночью - 21-23, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 761 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80-90, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в пятницу местами прогнозируются грозовые дожди, которые в отдельных северных и восточных районах будут интенсивными. Днем будет преимущественно без осадков, ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 28-33, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)