Балансовый капитал банковского сектора Азербайджана составляет 2,8 млрд. манатов

2017-09-07 14:39 | www.apa.az | 4

Суммарные активы банков в Азербайджане на 1 августа 2017 года составили 29 708,5 млн. манатов, суммарные обязательства - 26 872 млн. манатов, балансовый капитал – 2 836,5 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. Вклады населения в банках Азербайджана на 1 августа 2017 года составили 6 834,1 млн. манатов.

По стране действуют 560 филиалов, 141 отделение, 2505 POS-терминалов. Всего в банковском секторе занято 16123 человека.