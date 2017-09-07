SOCAR Ukraine отстранена от тендера

2017-09-07 14:56 | www.apa.az | 5

Предложения SOCAR Ukraine и еще ряда компаний не прошли квалификацию и были исключены тендерным комитетом ПАО «Укратрансгаз» из процедуры закупки 2,5 млрд. куб. м природного газа.

Как передает АПА-Экономикс, ТД SOCAR Ukraine подавался по 3 лотам на 375 млн. куб. м и был не допущен к торгам по всем позициям из-за того, что наименование должности одного и того же лица в доверенности и банковской гарантии отличались.

Не прошли квалификацию «Укртрансгаза» и добывающие компании «Укрнефтебурение» и «Эско–Пивнич», Trafigura. Таким образом, из 13 заявившихся на тендер компаний к торгам допущены 5. Поскольку дисквалифицированные компании, за исключением Trafigura, обратились в Антимонопольный комитет, тендер «Укртрансгаза» временно приостановлен.