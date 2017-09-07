Замглавы МИД Азербайджана представит страну на министериале "Восточного партнерства"

2017-09-07 14:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев представит страну в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза и государств инициативы ЕС "Восточное партнерство", которая состоится 8 сентября в Таллинне, сообщил Trend официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.

На встрече будут обсуждены актуальные вопросы подготовки к саммиту "Восточного партнерства" 24 ноября в Брюсселе (Бельгия), а также тематика практического взаимодействия Евросоюза со странами - партнерами "Восточного партнерства".

"Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основной целью которого является развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Арменией, Молдовой и Украиной.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.