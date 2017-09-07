Ильгар Саиль и Анар Нагылбаз приглашают туристов на Площадь фонтанов

2017-09-07 14:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов – любимом месте отдыха бакинцев и гостей столицы Азербайджана – 8 и 9 сентября пройдут очередные вечера музыки в рамках проекта Retro Bakı ("Ретро Баку"), организованного Главным управлением культуры и туризма Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления. Проект реализуется Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью.

На этот раз в концертных программах примут участие популярные исполнители Ильгар Саиль, Самир Раджабов, Эльхан Челеби, рэпер Анар Нагылбаз и другие. Начало в 19.00.

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов, по субботам и воскресеньям, проходят концерты популярных и молодых исполнителей, танцевальных коллективов. Задача проекта (с 15 июля по 15 сентября) - развитие туризма и пропаганда национальной культуры, полезный и интересный досуг населения, возрождение традиций проведения подобных концертов, существовавшие в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был реализован в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Вугар Иманов)