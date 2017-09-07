В Баку пройдет выставка WorldBuild Baku 2017

2017-09-07 15:00 | www.apa.az | 3

С 18 по 21 октября в Баку Экспо Центре пройдет ведущее событие Прикаспийского региона - 23-я Азербайджанская международная выставка «Строительство» WorldBuild Baku 2017, которая ознаменует начало Каспийской строительной недели.

Как сообщили АПА-Экономикс в Iteca Caspian, поддержку выставке оказывает Министерство экономики, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Государственное агентство жилищного строительства при президенте, Союз архитекторов Азербайджана, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo) и Национальная конфедерация предпринимателей. Организаторами выступают Iteca Caspian и её британская партнер компания ITE Group.

В этом году в выставке примут участие более 200 компаний из 23 стран мира. С национальными павильонами выступят Германия, Иран и ОАЭ. Впервые в выставке с национальным стендом примет участия Польша. В этом году также будут участвовать местные компании, которые продемонстрируют продукцию под брендом «Made in Azerbaijan», а также компании, которые впервые примут участие в выставке WorldBuild Baku. Спонсором регистрации выставки WorldBuild Baku 2017 является марка Corella (компания NB Group).

В этом году WorldBuild Baku отличается своей обширной деловой программой, которая включает в себя В2В встречи между участниками выставки и местными дистрибьюторами. Также в рамках выставки совместно с Союзом Архитекторов Азербайджана будет проведен ряд профессиональных мероприятий. Выставка WorldBuild Baku - один из самых действенных каналов для привлечения инновационных товаров и услуг на строительный рынок страны. И этот год не будет исключением. Охватывая весь спектр строительных материалов, WorldBuild Baku 2017 представит фасадные и кровельные покрытия, строительные и отделочные материалы, окна и двери, лакокраски, строительную химию и многое другое.

Таким образом, за четыре дня выставки десятки тысяч профессионалов смогут узнать об инновациях в строительной отрасли, наладить контакты с ведущими производителями и дистрибьюторами, а также внедрить новейшие технологии в быстро растущую строительную сферу Азербайджана.