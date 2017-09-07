Задержан член группировки, похитившей полмиллиона манатов

2017-09-07 15:05 | www.oxu.az | 4

В Баку арестован еще один член группировки, похитившей 510 тыс. манатов из одного из магазинов.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления уголовного розыска, Управления полиции Наримановского района и Управления полиции Абшеронского района был задержан житель Абшеронского района Эльчин Гасанов, который, предположительно, 31 августа в составе преступной группировки похитил 510 000 манатов из сейфа в одном из магазинов Наримановского района Баку.

A.M.

