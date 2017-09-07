Германия не в праве мешать Турции вступить в таможенный союз – министр

2017-09-07 14:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Германия не в праве препятствовать Турции, вступить в таможенный союз ЕС, сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, сообщают в четверг турецкий СМИ.

Зейбекчи отметил, что Турция не ведет переговоров с Германией о вступлении в Европейский Таможенный Союз.

Он отметил, что, не смотря на все попытки Германии, Турция продолжает работу по вступлению в таможенный союз.

Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на конференции в Нюрнберге сказала, что Германия не видит возможности для продолжения переговоров с Турцией о создании таможенного союза.

"Для меня дальнейшие переговоры о расширении таможенного союза на таких условиях не стоят на повестке дня", - сказала Меркель.

Турция — единственная страна, которая, не являясь членом Евросоюза, находится в Таможенном союзе с ЕС. Турция может экспортировать в страны Евросоюза около 15 000 товарных позиций.

Переговоры по обновлению Таможенного союза между Анкарой и ЕС начались 13 июня текущего года в Брюсселе.

Анкара добивается пересмотра условий Таможенного союза с ЕС, согласно которым Турция должна открыть свои рынки для третьих стран, которые заключат соглашение о свободной торговле с ЕС. В то же время турецкие товары не смогут выходить беспошлинно на рынки третьих стран, так как Турция не является членом ЕС.

Согласно данным Института статистики Турции (TUİK), 64 процента зарубежных инвестиций в Турцию приходятся на страны ЕС.

Из более чем 50 тысяч иностранных компаний, действовавших на конец прошлого года в Турции, 23 тысячи - компании из стран ЕС.

Турция входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров ЕС. Товарооборот между Турцией и ЕС по итогам 2016 года составил 145,864 миллиарда долларов, что на 2,2 процента превышает показатель аналогичного периода позапрошлого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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