В тушении лесных пожаров в Габале задействованы более 850 человек личного состава МЧС и минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)

2017-09-07 14:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Накануне вечером в штабе, созданном на территории села Дандых в связи с тушением лесных пожаров в Габалинском районе, было проведено очередное оперативное совещание, сообщили Trend в четверг в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В совещании, проведенном под руководством начальника штаба, заместителя министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева, приняли участие руководящие лица Исполнительной власти Габалинского района и представители соответствующих государственных органов.

Выступивший на совещании замминистра Этибар Мирзоев сказал, что в результате оперативных мероприятий пожары в лесных зонах близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых, а также в высокогорных районах полностью взяты под контроль, и в настоящее время работы по тушению пожара ведутся на небольших тлеющих участках на территории со сложным рельефом. Было отмечено, что в результате совместной эффективной деятельности соответствующих государственных структур, представленных в штабе, были предотвращены возможные серьезные последствия пожара, приняты все меры для того, чтобы огонь не перекинулся на другие населенные пункты.

На совещании была подчеркнута важность основательного тушения тлеющих сухих деревьев и пней путем засыпания песком.

Начальник штаба отметил, что в настоящее время в операциях по тушению пожара принимают участие 630 человек личного состава МЧС, 250 сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 30 сотрудников полиции и две бригады скорой помощи.

Мирзоев также отметил, что в тушении лесных пожаров задействованы около 100 единиц техники.

На совещании также были обсуждены другие поставленные перед штабом задачи.

(Текст: Талех Агавердиев)