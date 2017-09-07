Подготовка к учению "Запад-2017" завершена в Беларуси

2017-09-07 15:06 | www.trend.az | 3

Подготовка к совместному учению "Запад-2017" завершена, заявил в четверг журналистам министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, передает Белта.

"Подготовка к "Западу-2017" уже завершилась. Развертывание системы управления завершится 13 сентября, а 14 сентября мы приступим к выполнению задач совместного стратегического учения", - отметил Андрей Равков.

Военнослужащие уже выведены в районы выполнения учебно-боевых задач. Выполняется развертывание объединенного командования региональной группировки войск (сил).