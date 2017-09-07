Братские сердца, бьющиеся в унисон с искусством...

2017-09-07 15:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - квартире-музее Ниязи в Баку - 7 сентября в 18:00 состоится мероприятие под названием "Sənətlə döyünən qardaş ürəklər" ("Братские сердца, бьющиеся в унисон с искусством"), сообщили Trend Life в министерстве культуры и туризма Азербайджана.

Мероприятие будет посвящено 105-летию со дня рождения выдающегося дирижера и композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, Героя Социалистического Труда маэстро Ниязи и 110-летию со дня рождения видного турецкого композитора, музыковеда и педагога Ахмеда Аднана Сайгуна.

На мероприятии будет рассказано о жизни и творческом пути композиторов, прозвучат музыкальные произведения.

Ниязи (Ниязи Зульфугар оглу Таги-заде-Гаджибеков) - народный артист СССР, лауреат Государственных премий Азербайджана и СССР, Герой Социалистического Труда. Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибекова, брата Узеира Гаджибекова - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи, потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем. В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители. Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку, похоронен в Аллее почетного захоронения.

Ахмед Аднан Сайгун - композитор, музыковед и педагог, автор первой турецкой национальной оперы. Ахмед Аднан Сайгун родился 7 сентября 1907 года в городе Измир. С 13 лет постигал музыкальную грамоту самоучкой и с помощью частного преподавателя. В 1928 -1931 годах учился в парижской частной консерватории Schola Cantorum. В1934 – 1935 годах руководил Президентским симфоническим оркестром Турции, а в 1936 году стал преподавать в Стамбульской консерватории. В 1955 году стал одним из основателей Института исследований фольклора. Сайгун автор пяти опер, двух балетов, пяти симфоний, концертов для скрипки и для альта с оркестром, а также оркестровых, хоровых и камерных сочинений.

Композитор скончался 6 января 1991 года в Стамбуле. После смерти композитора в Университете Билькент в Анкаре был открыт Центр музыкальных исследований имени Сайгуна.

(Автор: Джани Бабаева)