Срок дипломатической деятельности главы Бакинского офиса СЕ Драганы Филипович подошел к концу

2017-09-07 15:20 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял главу Бакинского офиса Совета Европы Драгану Филипович по случаю завершения ее дипломатической деятельности.

Как сообщили АПА в МИД, на встрече Драгана Филипович выразила благодарность за поддержку, оказанную ей в период дипломатической деятельности.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями вокруг вопросов относительно текущего состояния и перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал удачи Драгане Филипович в ее будущей деятельности.