Иран назначил нового сопредседателя межправкомиссии с Азербайджаном

2017-09-07 15:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр экономики и финансов Ирана Масуд Карбасиан назначен новым сопредседателем совместной азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, сказал в четверг Trend глава пресс-службы посольства Ирана в Баку Мухаммед Реза Наджафи.

Как отметил Наджафи, решение принято на основе распоряжения правительства Ирана.

Ранее сопредседателем межправительственной комиссии с иранской стороны был министр связи и информационных технологий Махмуд Ваези, который сейчас занимает должность главы Администрации Президента Ирана.

С азербайджанской стороны межправкомиссию возглавляет министр экономики Шахин Мустафаев.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-июле 2017 года составил 148,9 миллиона долларов, из которых 139,1 миллиона долларов пришлись на импорт иранской продукции.

(Автор: Азад Гасанли, Фархад Данешвар)

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