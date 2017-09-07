Очередной успех Azercell (ФОТО)

2017-09-07 15:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telekom в очередной раз была удостоена сертификата ISO 10002:2014 по стандарту менеджмента качества.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, этот сертификат является показателем внедрения системы менеджмента качества в деятельность Azercell, высококачественной организации работы, проводимой с абонентами. Аудит качества был проведен ООО "Büro Veritas Azeri". Этот международный стандарт определяет указания по планированию и реализации эффективного и рационального управления жалобами для коммерческой или некоммерческой деятельности, в том числе электронной коммерции.

Оценка деятельности Azercell Telekom именно в области работы с абонентами не случайна. Для Azercell жалобы абонентов являются возможностью усовершенствования, и во время управления жалобами компания отдает предпочтение принципам конфиденциальности, нейтральности, их скорого разрешения. Компания, наряду с эффективным разрешением жалоб, также нацелена повысить удовлетворенность абонентов.

ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). До настоящего времени федерацией были установлены тысячи стандартов касательно товаров, услуг и положительного опыта в области управления, бизнеса и технологий. Отметим, что компания Azercell Telekom, успешно завершив сертификационный аудит, впервые в марте 2011 года получила сертификат соответствия стандарту ISO 10002.

Для информации сообщим, что компания Azercell всегда отличалась своим инновационным подходом к сфере абонентского обслуживания. В 1998 году компания открыла свой первый телефонный центр, работающий в режиме 24/7, а в 2009 году создала первый региональный телефонный центр в г. Гянджа. Azercell оказывает качественные абонентские услуги своим клиентам не только "лицом-к-лицу", но также в режиме онлайн, посредством социальных сетей. Azercell неоднократно удостаивался различных наград за успешную деятельность в сфере обеспечения высокого уровня удовлетворенности среди абонентов. Сегодня Azercell владеет самой большой сетью обслуживания клиентов в Азербайджане, которая состоит из 58 центров абонентского обслуживания, а также 347 официальных дилерских пунктов. Данные пункты расположены в различных городах и регионах страны с целью обеспечения высококачественного сервиса абонентам Azercell.

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Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора - ООО Azercell Telecom - был основан в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании GlobalWirelessSolutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.